Путин прилетел в Астану для участия в саммите ШОС

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал о программе Путина на саммите. Кроме участия в общих заседаниях, глава государства планирует провести ряд двусторонних встреч.

В первый день саммита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана, и вице-президентом Ирана.

Саммит ШОС пройдет 3 и 4 июля в Астане. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран.

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