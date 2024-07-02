Раскрыта программа Путина на саммите ШОС

Ушаков: Путин на саммите ШОС встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ходе саммита лидеров глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примет участие в заседании Совета руководителей стран-членов, а также проведет серию переговоров с лидерами других стран. Как сообщило РИА «Новости» , об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он пояснил, что первый день саммита начнется с общего заседания, в котором примут участие главы государств, входящих в организацию.

«В привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. У нас уже сверстана программа, которая включает ряд важных двусторонних контактов», — заявил Ушаков.

Помощник президента добавил, что в первый день Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества двух стран. Также президенты обсудят давно готовящийся визит Путина в Анкару.

Еще одной важной встречей станут переговоры президента России с председателем КНР Си Цзиньпином, который приедет на саммит ШОС в рамках своего турне по странам Центральной Азии.

Кроме того, в график Путина внесли переговоры с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана, и вице-президентом Ирана.

Во второй день после закрытия саммита президент ответит на вопросы журналистов и подведет итоги всех встреч.

Саммит ШОС пройдет в Астане с 3 по 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой саммита назвали укрепление многостороннего диалога. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напряженной повестку первого дня саммита ШОС и подчеркнул, что Путин начал подготовку к предстоящим встречам.