Путин пригрозил последствиями за атаки на российские танкеры

Путин: атака на нефтетанкеры не приведет к срыву поставок и повлечет ответ

Организаторы и исполнители атак на российские танкеры в Каспийском море не просчитали последствия своих действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Он пояснил, что подобные шаги не приведут к снижению объемов или срывам поставок, но повлекут жесткий ответ.

«Это не приведет к желаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу. Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — заявил Путин.

В ходе своего выступления на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины пока не показали своего желания вернуться к миру.

На фоне этого сообщения украинское издание «Страна.ua» сообщило об атаке беспилотника ВСУ по российскому танкеру в Средиземном море.

Официального подтверждения этой информации пока нет.