Украинские СМИ сообщили о поражении российского танкера в Средиземном море

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по российскому танкеру в нейтральных водах Средиземного моря. Об этом сообщило украинское издание «Strana.ua» со ссылкой на источники в СБУ.

По предварительным данным, танкер получил критические повреждения и больше не может использоваться.

Telegram-канал «Военный осведомитель»добавил, что боевики могли задействовать гексакоптер типа «Баба-яга» либо с побережья соседнего государства, либо с другого судна на небольшом расстоянии.

Ранее в Черном море украинские безэкипажные катера атаковали гражданское судно Dashan под флагом Гамбии. Военкоры констатировали, что это попытки навредить российской экономике и предположили, что они продолжатся в условиях отсутствия должного противодействия атак на судоходство.