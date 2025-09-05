Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для разговора, а не капитуляции

Российский лидер Владимир Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Москву для разговора, а не для капитуляции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФ-2025.

Накануне глава государства заявил, что готов встретиться президентом Украины, если переговоры тщательно подготовят. Такое заявление Путин сделал во время выступления на пресс-конференции по завершении четырехдневного визита в Китай.

Глава государства отметил, что безопасность Украины нельзя обеспечить за счет российских интересов. Президент выразил уверенность, что стороны могут достичь соглашения при наличии здравого смысла.

Как отметил Песков, Европа не оставляет попыток сделать из Украины центр всего антироссийского. В отличие от главы Штатов Дональда Трампа, пытающегося всячески поспособствовать миру – европейские страны намеренно мешают урегулированию конфликта.