Россия видит, что Европа продолжает пытаться сделать из Украины центр всего антироссийского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия» .

По его словам, американский лидер Дональд Трамп тратит немалые усилия, чтобы положительно повлиять на урегулирование конфликта на Украине. В Европе ситуация совершенно противоположная. Она сильно ударилась в идею милитаризма и намерена превратить «Украину в стального ежа».

«Что было одной из первых причин кризиса? Это попытка сделать из Украины центр всего антироссийского. Мы видим продолжение этих попыток. Европейцы мешают урегулированию на Украине, они не способствуют», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке может дать правительству новые поручения.

Десятый Восточный экономический форум проводят с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»