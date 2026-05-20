Китайский инженер Пэн Пай вспоминил встречу с Владимиром Путиным в 2000 году

Китайский инженер Пэн Пай вспоминил свою первую встречу с Владимиром Путиным в 2000 году. Об этом сообщил RT .

Тогда, будучи ребенком, он оказался среди тех, кто приветствовал российского лидера во время его первого визита в Китай. Пэн Пай рассказал, что та встреча стала для него самой яркой страницей в жизни, и он всегда мечтал вновь увидеть президента России.

Спустя годы, его мечта сбылась: Пэн Пай снова встретился с Путиным, и этот момент он называет «в 100 раз большей удачей».

История Пэн Пая стала известной после того, как RT опубликовал архивное фото 2000 года. Именно та встреча вдохновила его выучить русский язык и получить высшее образование в Москве, а сейчас он работает инженером в крупной китайской компании.