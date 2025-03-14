Путин пригласил Мадуро в Москву на 80-ю годовщину Победы

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Приглашение прозвучало на переговорах лидеров стран по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в годы ВОВ важную роль сыграли поставки топлива и смазочных материалов из Венесуэлы, которые обеспечивали работу авиации и другой военной техники.

Список участников празднования продолжает пополняться. В мае в Москву приедут глава Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Свое участие в мероприятиях 9 мая в столице подтвердил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Глав недружественных стран не пригласили на 80-ю годовщину Победы.