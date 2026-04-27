В сентябре 2024 года открылся новый многофункциональный спортивный комплекс спортшколы имени Рахлина. В нем есть универсальный спортзал, залы для дзюдо, фехтования и художественной гимнастики, тиры для стрельбы на 10 и 25 метров, тренажерный зал и медицинский блок.

В спортшколе сейчас занимаются 1270 учеников. Здесь готовят спортсменов по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо).

Ранее Путин выступил на Совете законодателей в Петербурге. Он подчеркнул, что российское законодательство должно быть гибким и ориентированным на будущее. Излишние барьеры мешают развитию, но трудности временны, а Россия — вечна. Он также отметил, что экономика страны должна выйти на более высокие темпы роста.