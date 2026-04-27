Путин заявил, что Россия вечна

Российское законодательство должно быть гибким и ориентированным на будущее. Излишние барьеры мешают развитию, но трудности временны, а Россия останется навсегда. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, сообщил ТАСС .

Страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками. Важно достойно их преодолевать, подчеркнул глава государства. Однако нельзя зацикливаться только запретами.

«Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что законодатели и исполнительные органы власти должны заботиться о будущем, создавать правовые нормы, которые поспособствуют развитию, созиданию, поддерживают его и создают условия для талантливых людей, которые принесут пользу стране.

Путин также подчеркнул, что экономика России должна выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики.