Путин приехал в Подмосковье на встречу с руководителями предприятий ОПК
Путин встретится в Королеве с руководителями предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин приехал в Королев. На площадке головного предприятия АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ) глава государства встретится с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В совещании, уточнило РИА «Новости», также примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, секретарь ведомства Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минобороны Андрей Белоусов.
Вместе с другими представителями министерств, ведомств и организаций Путин осмотрит производство КТРВ. Ему покажут сборочный цех и центр наземных испытаний.
Президента также познакомят с изделиями класса «воздух — поверхность», планирующими боеприпасами и ракетами «воздух — воздух» большой дальности. Специалисты предприятия представят ему линейку авиабомб различных калибров, которых оснастили универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Мантуров отмечал, что в России уже разрабатывают новую госпрограмму вооружений. Она рассчитана на десятилетний срок.