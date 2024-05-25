Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений

В России начали разработку новой государственной программы вооружений на десятилетний срок. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова привело РИА «Новости» .

«На период с 2025 по 2034 год началось формирование новой государственной программы вооружений», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что работа идет во взаимодействии с Военно-промышленной комиссией, Минпромторгом и Минобороны. Сейчас формируются облик и основные параметры программы. К 2025 году закончится действующая госпрограмма вооружений.

Государственная программа вооружений является документом для технического переоснащения Вооруженных сил России в среднесрочном планировании. Он определяет сбалансированный по срокам, ресурсам, заказчикам, задачам и целям комплекс мероприятий по производству специальной военной техники и вооружений.

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