Путин приехал на стадион «Туймаада» в Якутске
Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске, где пройдут игры «Дети Азии»
Президент России Владимир Путин во время визита в Якутию побывал на стадионе «Туймаада». Кадры общения главы государства с жителями Якутска опубликовала пресс-служба Кремля.
Российского лидера обступили горожане, которые жали Путину руки и снимали президента на видео.
«Вы даже на меня похожи», — сказал один из местных жителей, с чем глава государства с улыбкой согласился.
Из толпы раздавалась фраза «Владимир Владимирович, мы с вами!» Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что долго не будет мыть руки после президентского рукопожатия.
Путин попрощался с собравшимися и пошел смотреть стадион, на котором состоятся спортивные игры «Дети Азии».
В ходе визита в Якутию, куда глава государства прибыл на Ил-76, у Путина запланирована обширная программа.