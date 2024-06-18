Путин приехал на стадион «Туймаада» в Якутске

Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске, где пройдут игры «Дети Азии»

Президент России Владимир Путин во время визита в Якутию побывал на стадионе «Туймаада». Кадры общения главы государства с жителями Якутска опубликовала пресс-служба Кремля.

Российского лидера обступили горожане, которые жали Путину руки и снимали президента на видео.

«Вы даже на меня похожи», — сказал один из местных жителей, с чем глава государства с улыбкой согласился.

Из толпы раздавалась фраза «Владимир Владимирович, мы с вами!» Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что долго не будет мыть руки после президентского рукопожатия.

Путин попрощался с собравшимися и пошел смотреть стадион, на котором состоятся спортивные игры «Дети Азии».

В ходе визита в Якутию, куда глава государства прибыл на Ил-76, у Путина запланирована обширная программа.