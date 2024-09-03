«Не просто какая-то встреча клуба по интересам». ВЭФ показал, что с Россией хотят работать

В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке открылся Восточный экономический форум (ВЭФ), на который прибыли свыше шести тысяч участников. Что он означает для России — 360.ru рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

Он назвал ВЭФ важным событием для России, особенно с учетом нынешней ситуации. Дудчак заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции Запада, число ее партнеров велико, многие страны хотят с ней сотрудничать.

«И, конечно, это же не просто какая-то встреча клуба по интересам, это будет иметь практические результаты. Для экономики это очень важно. Инвестиции в Россию продолжаются. Так что в этом плане, конечно, это очень важное событие», — добавил собеседник 360.ru.

На вопрос, какие темы будут обсуждать на форуме, политолог затруднился ответить прямо, но предположил, что поговорить странам-участницам есть о чем. По его словам, это могут быть вопросы энергетики, развития межгосударственных связей, расчетов между странами и многие другие.

Ранее в интернете опубликовали меню форума.