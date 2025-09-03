Дальневосточные морские деликатесы стали самыми дорогими блюдами на ВЭФ-2025

Самыми дорогими блюдами в ресторане «Палуба» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке стали осьминоги, крабы и другие дальневосточные деликатесы. Блюдо обойдется гостям и участникам ВЭФ-2025 в 27 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .

За эти деньги клиентам предложат коллекцию икры с хрустящими гренками, а также осьминога, краба, морского гребешка и креветки.

В меню на завтрак самая дорогая позиция — блинчик с черной икрой и домашней сметаной. За это блюдо придется выложить 7,5 тысячи рублей.

ВЭФ-2025 пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой станет развитие Дальнего Востока. Спикерами выступят вице-премьер Александр Новак, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр юстиции Константин Чуйченко, министр экономического развития Максим Решетников. Также на форуме ждут выступления депутатов Госдумы, ректоров и преподавателей университетов, руководителей крупных банков, а также иностранных гостей.

Программу Восточного экономического форума опубликовали на сайте мероприятия.