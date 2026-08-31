Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС

Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин в понедельник прилетел в Киргизию, где примет участие в саммите ШОС, а также проведет серию двусторонних встреч. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства посетит церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников.

В аэропорту Манас Путина встретил глава правительства республики Адылбек Касымалиев.

Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября. В последний день запланировано заседание Совета лидеров стран организации.

РИА «Новости» уточнило, что Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее в Киргизии прошлой заседание с участием глав министров иностранных дел стран-членов ШОС. В мероприятии принимал участие глава МИД России Сергей Лавров.