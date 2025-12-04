Путин прибыл в Индию с государственным визитом

Президент России Владимир Путин начал государственный визит в Индию, его самолет приземлился на авиабазе Палам в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поездка продлится два дня. В ее центре — переговоры с премьером Нарендрой Моди, по результатам которых стороны примут совместное заявление и подпишут межведомственные и коммерческие документы. Моди лично встретил гостя у трапа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал отношения между Россией и Индией как привилегированное стратегическое партнерство с общим видением будущего планеты.

«Отношения мало того что исторические, с глубокими корнями, но еще и в современном мире очень развитые, многогранные. Есть и проблемы, есть и достижения», — рассказал он журналисту Павлу Зарубину.

Перед началом визита Путин дал масштабное интервью телеканалу India Today. Его полная версия выйдет вечером 4 декабря.