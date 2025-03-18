Путин прибыл на съезд РСПП в Москве

Президент Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие проходит в Москве, сообщило РИА «Новости».
Участники съезда поднимут на обсуждение ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства. Также они затронут инициативы бизнес-сообщества, нацеленные на достижение национальных целей развития и реализацию проектов.
После мероприятия глава государства встретится в закрытом формате с членами бюро РСПП. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представители власти и предпринимательского сообщества обсудят ряд острых вопросов.