Путин прибыл на съезд «Единой России»

Президент Владимир Путин прибыл на съезд партии «Единая Россия». Об этом сообщил ТАСС .

Политическое объединение проводит в Москве первый этап предвыборного съезда. На нем определят кандидатов и сформируют список на парламентские выборы.

Позже «Единая Россия» проведет еще один съезд. На нем утвердят предвыборную программу.

Ранее Центризбирком сообщил, что выборы в Государственную думу в 2026 году пройдут с 18 по 20 сентября. Все три дня избиратели смогут проголосовать как очно, так и дистанционно.

В эти же дни изберут губернаторов 11 регионов (восьмерых — напрямую, троих — через местные парламенты).