Путин прибыл на родину российского ядерного оружия

Путин прибыл в Саров, где находится федеральный ядерный центр

Президент Владимир Путин приехал в Саров, сообщил корреспондент РИА «Новости» . Здесь находится одно из важнейших предприятий ядерного оружейного комплекса России — Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который входит в структуру «Росатома».

В Сарове президент планирует встретиться с работниками атомных предприятий, посетить выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах и возложить цветы к памятнику Юлию Харитону, главному конструктору первой советской атомной бомбы.

В графике Путина также запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Президент неоднократно приезжал в Саров, известный как колыбель «русского атома». Он посещал этот город в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.

Накануне Путин принял в Кремле главу МИД Индии Субраманиама Джайшанкара. На встрече присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, который возглавляет российскую часть комиссии, и посол Индии в Москве Винай Кумар.