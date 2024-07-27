Китайский адмирал прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде

Адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в параде ВМФ в Петербурге

Фото: Pxhere

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В рамках визита китайский военачальник встретился с замминистра обороны России Александром Фоминым.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия», — отметили в МО.

Представители министерства поблагодарили Китай за активное участие в мероприятиях ко Дню ВМФ России.

Президент Владимир Путин 27 июля подписал указ о проведении парада и праздничного салюта в Санкт-Петербурге. Подготовку мероприятия возложили на Минобороны. Парад пройдет 28 июля, начало — в 10:00 по московскому времени.

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