Путин прекратил ездить с Шойгу в Туву

Песков: Шойгу не сопровождал Путина в Туве из-за смены должности

Фото: Пресс-служба Кремля

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не сопровождал президента Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации он не входил. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Он (Путин — прим. ред.), действительно, там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. <…> Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Путин проводил отпуск в Туве в 2017 году: рыбачил, сплавлялся по реке, ходил в горы. Тогда президента сопровождал Шойгу, будучи министром обороны России, напомнило издание Ura.ru. Через год глава государства снова провел выходные в республике в компании Шойгу.

Туризм в Туве в последнее время становится все популярнее. Ранее школьница из Кызыла Данна Дулуш рассказала Путину, что интерес к республике вырос после проведения выставки-форума «Россия». Президент при этом подчеркнул, что индустрия гостеприимства в стране стремительно набирает обороты.

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