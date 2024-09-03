Школьница из Тувы рассказала Путину о росте турпотока после выставки «Россия»

Одиннадцатиклассница Данна Дулуш из Кызыла рассказала о росте турпотока в Республику Тыву в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил национальный центр «Россия» .

«В этом году трижды побывала на выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ, где представляла нашу республику. Я была на таких мероприятиях, как День предпринимательства, Московская неделя моды и презентация Республики Тыва», — рассказала Дулуш.

Она отметила, что целью выставки было привлечение россиян к посещению Тувы. Отчасти задачу выполнили. В регион стало приезжать больше туристов. Школьница попросила Путина поддержать проекты по туризму в республике.

Глава государства подчеркнул, что индустрия гостеприимства стремительно набирает обороты. В России развернули большую программу по развитию внутреннего туризма. Объем отдыхающих в РФ растет «сумасшедшими темпами». То же касается и Тувы.

Ранее стало известно, что Путин обсудит с профильными ведомствами вопрос создания военной базы в Туве. Он посетил открытый урок «Разговоры о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.