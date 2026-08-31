Стартовал двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, посвященный ее 25-летию. Участники намерены обсудить не только традиционные вопросы безопасности, но и новые вызовы — от климатических изменений до развития искусственного интеллекта.

Главы государств ШОС и лидеры дружественных государств приехали в Бишкек на двухдневный саммит. В конгресс-холле «Ырыс Ордо» собрались президенты России, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Беларуси, а также премьер-министры Индии и Пакистана. Всего ожидается более 20 делегаций, а также визит генсека ООН Антониу Гутерриша.

Главными темами станут борьба с терроризмом и наркотрафиком, развитие транспортных коридоров, зеленые технологии и цифровизация. Также участники обсудят документы по климату, ядерной безопасности и искусственному интеллекту. Итогом встречи будет подписание Бишкекской декларации 25-летия ШОС.

Отдельное внимание на встрече уделят Банку развития ШОС — вопрос его создания обсуждается уже второй год. Однако политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru отметил, что окончательного решения пока ждать не стоит.

«Сейчас многие экономисты прогнозируют серьезный кризис, который отразится на статусе доллара. Непонятно, какая валюта будет основной для расчетов в банке. Китайский юань не подходит для Индии и России. Поэтому идея создания Банка ШОС пока преждевременна», — сказал политолог.

Он также выразил уверенность, что нынешний саммит важен как подготовка к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Китае. Кто туда приедет и какие именно вопросы собираются обсуждать, читайте в материале 360.ru.