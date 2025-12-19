Путин: союз России и Европы мог составить конкуренцию США

Европа потеряла значительный экономический потенциал после отказа от дальнейшего сотрудничества с Россией и вступила в пору угасания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что о союзе Европы и России в 1993 году говорил канцлер Германии Гельмут Коль.

«Будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — процитировал немецкого политика Путин.

Президент отметил, что европейские страны выбрали другой путь. Отказавшись от сотрудничества с Россией, они потеряли значительные возможности.

«Если бы мы объединили наши усилия с европейскими странами, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у Соединенных Штатов», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что Россия готова вернуться к сотрудничеству с Евросоюзом, но при условиях соблюдения безопасности.

В ходе своего выступления президент России Владимир Путин заявил, что европейские политики сейчас пытаются создать из страны образ врага, чтобы отвлечь избирателей от внутренних проблем.

Путин добавил, что ведущая страна НАТО — США — никаких угроз со стороны России для себя не видит.