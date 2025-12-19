На Западе говорят о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу, подобные высказывания звучат ради создания образа врага. Об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он объяснил, что Запад с помощью антироссийских выпадов пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. По его словам, обе стороны выиграют, если будут работать вместе.

Путин уточнил, что главное государство Североатлантического альянса — США — не считает Россию врагом. Он добавил, что именно американская сторона является создателем и основным спонсором блока.

Президент также прокомментировал конфликт президента США Дональда Трампа и европейских элит. Он назвал сложившуюся ситуацию неудивительной и напомнил, что в прошлом году в Евросоюзе яро поддерживали соперницу республиканцев — Камалу Харрис.