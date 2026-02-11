Путин предложил ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей в семье

Путин поручил кабмину увязать ставки по льготной ипотеке с числом детей в семьях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по дифференциации ставок по ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Перечень всех поручений главы государства, касающихся вопросов обеспечения семей с детьми жильем, опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе <…> по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье», — говорится в документе.

Ответственными за подготовку предложений назначили премьер-министра Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и гендиректора акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Они должны будут представить их Путину до 1 июня 2026 года.

Ранее Путин предложил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки за счет госбюджета для семей в случае рождения четвертого и последующих детей.