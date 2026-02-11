Путин предложил частично погашать ипотеку для семей с четырьмя детьми
В России рассмотрят возможность введения дополнительной меры поддержки семей, в которых рождается четвертый и последующие дети. Речь идет о полном или частичном погашении ипотеки за счет государства на сумму до 450 тысяч рублей. Поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
Перечень поручений утвердили по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Согласно документу, правительству предстоит проработать механизм предоставления поддержки семьям, имеющим детей, именно в связи с рождением четвертого ребенка и далее. Максимальный размер возможного погашения установлен на уровне 450 тысяч рублей.
В документе обозначили срок исполнения — до 1 июня 2026 года. Ответственным за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина.
В рамках уже действующих мер поддержки в течение 2025 года 1511 многодетных семей в 48 округах Московской области оформили право собственности на бесплатно предоставленные земельные участки.