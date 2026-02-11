Путин предложил частично погашать ипотеку для семей с четырьмя детьми

В России рассмотрят возможность введения дополнительной меры поддержки семей, в которых рождается четвертый и последующие дети. Речь идет о полном или частичном погашении ипотеки за счет государства на сумму до 450 тысяч рублей. Поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля .

Перечень поручений утвердили по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Согласно документу, правительству предстоит проработать механизм предоставления поддержки семьям, имеющим детей, именно в связи с рождением четвертого ребенка и далее. Максимальный размер возможного погашения установлен на уровне 450 тысяч рублей.

В документе обозначили срок исполнения — до 1 июня 2026 года. Ответственным за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

В рамках уже действующих мер поддержки в течение 2025 года 1511 многодетных семей в 48 округах Московской области оформили право собственности на бесплатно предоставленные земельные участки.