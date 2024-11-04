Путин предложил участнику СВО стать врио главы Тамбовской области

Путин подписал указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин назначил участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

В разговоре с главой государства Первышов отметил, что полученных в рамках программы переподготовки на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.

«Потребуется определенное время <…> и, собрав непосредственно те предложения, которые необходимы будут для реализации намеченных планов, я представлю план действий по развитию этого региона», — отметил участник СВО.

Ранее об отставке с поста главы Тамбовской области в связи с переходом на другую работу объявил Максим Егоров. Он отметил, что за три года его работы в регионе смог сделать очень многое.

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