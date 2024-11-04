Путин предложил участнику СВО стать врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин назначил участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.
В разговоре с главой государства Первышов отметил, что полученных в рамках программы переподготовки на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.
«Потребуется определенное время <…> и, собрав непосредственно те предложения, которые необходимы будут для реализации намеченных планов, я представлю план действий по развитию этого региона», — отметил участник СВО.