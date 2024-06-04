Глава Республики Алтай объявил об уходе с должности

Хорохордин ушел с должности главы Республики Алтай

Фото: РИА «Новости»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покинул должность из-за перехода на новое место работы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Хорохордин обратился к жителям республики и поблагодарил за оказанное доверие, неравнодушие и труд. Он рассказал о своем уходе с должности и напомнил, что занимал пост главы в течение пяти лет.

По его словам, за эти годы власти республики занимались социально-экономическим развитием региона, справлялись с последствиями пандемии коронавируса и помогали участникам СВО.

«Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай — сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания», — подчеркнул Хорохордин в обращении к жителям.

Ранее пост губернатора Самарской области покинул Дмитрий Азаров. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио главы региона Вячеслава Федорищева, который раньше был первым заместителем губернатора Тульской области.

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