Путин предложил трансгендерам* бороться между собой, а не с женщинами

Спортсмены-трансгендеры* должны бороться между собой, а не с женщинами. Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер признался, что не считает женскими некоторые виды спорта, в частности, штангу, борьбу и бокс. При этом, по его словам, если трансгендеры* хотят в них участвовать, то пускай соревнуются между собой.

Кроме того, глава государства назвал чушью, когда человек объявил себя женщиной, а потом выиграл женские соревнования.

«Пускай эти люди между собой борются», — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных и даже революционных перемен. При этом подчеркнул, что мир меняется необратимо.

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.