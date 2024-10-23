Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик

Президент Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Об этом он заявил на саммите в Казани, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что странам БРИКС необходимо нарастить сотрудничество в сфере технологий, образования и финансов, а также укреплять потенциал центра вакцин и исследований туберкулеза.

Саммит проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Программа второго дня началась с заседания в узком составе и продолжилась в расширенном. Ранее Путин заявил, что страны, представители которых прибыли в Казань, проявляют ответственность за ситуацию на мировой арене не на словах, а на деле.