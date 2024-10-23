Путин объяснил суть стратегии БРИКС

Приехавшие на саммит БРИКС страны проявляют ответственность за положение дел на мировой арене не на словах, а на деле. На это указал президент России Владимир Путин на заседании саммита в узком составе.

«Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности. Вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — отметил глава государства.

Члены объединения, подчеркнул Путин, выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. Они также борются за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, добиваются всеобщего процветания и благополучия.

По словам президента, суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене заключается именно в этом. Кроме того, он отвечает нуждам основной части международного сообщества и особенно востребован в современных реалиях, когда мир столкнулся с поистине кардинальными изменениями.