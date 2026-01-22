Путин предложил продлить работу детских садов для поддержки матерей
Продление работы детских садов поможет женщине после рождения ребенка быстрее вернуться на работу. Это поспособствует решению демографической проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию», — отметил глава государства.
Путин отметил, что рекомендации кабмина регионам по работе детских садов должны быть более настойчивыми. К этому вопросу нужно отнестись внимательно, подчеркнул российский лидер.
В среду прошло первое в 2026 году совещание с членами правительства. На повестке дня стояли вопросы с сфере энергетики, транспорта и другие немаловажные темы.