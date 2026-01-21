Путин начал первое в этом году совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин проводит первое в этом году совещание с членами правительства в формате видеоконференции. На повестке дня — вопросы граждан, озвученные в ходе программы «Итоги года».

«Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем, 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной, обстоятельной работе», — сказал глава государства.

В повестке много важных тем. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент предложил начать с обсуждения того, как регионы, особенно те, что находятся рядом с линией боевого соприкосновения, справляются с зимним сезоном.

Российский лидер отметил, что важно рассмотреть работу энергетической инфраструктуры, обеспечение подачи электричества, тепла и воды в дома граждан, на предприятия и в социальные учреждения.

Он добавил, что затронет и ситуацию в транспортной сфере, которая преодолевает последствия сильных снегопадов и низких температур.

Завтра, 22 января, Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Они, по словам американца, собираются обсудить разработанный план из 20 пунктов по прекращению конфликта на Украине.