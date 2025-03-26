Путин предложил премьеру ДНР Солнцеву возглавить Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву занять пост врио губернатора Оренбургской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Глава государства поблагодарил Солнцева за его работу в ДНР. Путин отметил, что у него большой опыт. До этого Солнцев успел поработать и в компании «Российские железные дороги», и в госкорпорации «Росатом», и в Минстрое.

«Хочу вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом — возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» — сказал глава государства.

Солнцев поблагодарил президента за оказанное доверие и согласился на переход.

До этого Путин предложил действующему главе Оренбургской области Денису Паслеру пост врио губернатора Свердловской области. Тот согласился, но попросил два-три месяца, чтобы подготовиться к переходу. Возглавлявший 13 лет Свердловскую область Евгений Куйвашев перешел на другую работу.