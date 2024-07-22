Путин предложил поддерживать развитие спорта за счет отчислений от азартных игр
Президент Владимир Путин поручил создать фонд поддержки спорта. Реализовать этот проект российский лидер предложил за счет целевых отчислений от азартных игр. Поручение опубликовали на сайте Кремля.
По своей организационно-правовой форме фонд будет являться некоммерческой организацией. В качестве основных целей в документе указали дополнительную поддержку детско-юношеского и массового спорта, спортшкол, Паралимпийского комитета, общероссийских и региональных спортивных федераций.
Фонд также будет помогать реализовывать новые форматы международных спортивных соревнований и развивать инфраструктуру.
Путин поручил правительству обеспечить развитие государственной информационной системы «„Единая цифровая платформа „Физическая культура и спорт“». Также в список поручений вошла задача по корректированию федеральных стандартов спортподготовки.