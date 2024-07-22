Путин предложил поддерживать развитие спорта за счет отчислений от азартных игр

Фото: Freepik

Президент Владимир Путин поручил создать фонд поддержки спорта. Реализовать этот проект российский лидер предложил за счет целевых отчислений от азартных игр. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

По своей организационно-правовой форме фонд будет являться некоммерческой организацией. В качестве основных целей в документе указали дополнительную поддержку детско-юношеского и массового спорта, спортшкол, Паралимпийского комитета, общероссийских и региональных спортивных федераций.

Фонд также будет помогать реализовывать новые форматы международных спортивных соревнований и развивать инфраструктуру.

Путин поручил правительству обеспечить развитие государственной информационной системы «„Единая цифровая платформа „Физическая культура и спорт“». Также в список поручений вошла задача по корректированию федеральных стандартов спортподготовки.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте