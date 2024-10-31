Выплаты контрактникам увеличили в Оренбуржье в 2,5 раза

Выплаты новобранцам, подписавшим контракт с Министерством обороны в Оренбургской области, увеличили в 2,5 раза. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Денис Паслер.
«Сегодня принял еще одно важное решение, чтобы поддержать оренбуржцев, которые добровольно встают на защиту Родины и борются с нацизмом во всех его проявлениях», — отметил глава области.
Единовременную региональную выплату повысят с 400 тысяч рублей до одного миллиона рублей. С учетом федеральной выплаты и военного довольствия общая сумма составит 1,6 миллиона рублей, добавил Паслер.
В августе в России повысили федеральные выплаты контрактникам до 400 тысяч рублей. Эти средства не облагаются подоходным налогом.
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