Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

География важна для России с политической точки зрения. Поэтому предложено объявить 2027 год в стране Годом географии, сообщил президент Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества.

Он отметил, что главным событием Года географии в России может стать не только закрепление новых карт РФ, но и открытие Музея географии.

«Музей должен быть создан в обязательном порядке», — сказал Путин.

Глава государства также прокомментировал предложение привлечь РГО к подготовке единого учебника по географии. Он подчеркнул, что считает абсолютно верным решение пригласить представителей общества к созданию учебного материала для школьников.

Секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу переизбрали на пост президента Русского географического общества. Решение приняли единогласно на съезде РГО в Кремле.