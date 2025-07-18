Ежегодный фестиваль Русского географического общества состоялся в Москве

Ежегодный фестиваль Русского географического общества состоялся в парке «Зарядье». На одной площадке представили традиции и культуры разных народов России.

Якуты, башкиры, чуваши, коренные народы Севера и представители многих других национальностей и регионов рассказали о традициях, культурах и ремеслах. В программе фестиваля — концерты, кинопоказы, мастер-классы и интерактивные туры.

Среди участников фестиваля есть и уголок самой Москвы. Здесь можно узнать, как небольшое село на юго-востоке столицы, где еще век назад коптили рыбу, превратилось в один из самых развитых индустриальных районов.

«Капотня соединяет в себе современное промышленное производство, без которого жизнь города сегодня немыслима, и одновременно историю и природу уникальной представленности, которую встретишь не в каждом районе», — рассказала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.