Путин предложил лидерам СНГ учредить звание города трудовой славы

Страны СНГ в следующем году отметят 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи на заседании лидеров государств содружества президент России Владимир Путин выступил с предложением учредить звание города трудовой славы.

Глава государства пояснил, что его смогут получить города, чьи жители внесли особый вклад в достижение Победы, обеспечивая советскую армию всем необходимым.

«Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне стала достоянием всех народов Советского Союза. В память о 80-й годовщине памятной даты следующий год в странах содружества должен стать годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Кроме того, президент России предложил лидерам СНГ создать единый реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны. Он пояснил, что это поможет сохранить и защитить памятники и мемориалы, посвященные подвигам советского народа. В качестве одного из вариантов для открытия реестра Путин предложил интернет-платформу «Место памяти».

В ходе своего выступления на Совете глав государств СНГ президент заявил, что ключевым направлением совместной работы осталась борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Российский лидер отметил, что сотрудничество силовых структур и компетентных органов стран — участниц содружества дало хорошие результаты.