Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой в работе стран СНГ

Борьба с экстремизмом, терроризмом и преступностью является ключевым направлением совместной работы для стран СНГ. На это на Совете глав государств — участников объединения указал президент России Владимир Путин.

«Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что способствует этому хорошо организованное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов государств — членов СНГ.

Также глава государства поддержал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать в Содружестве международную организацию по русскому языку.

Специалисты Института научной информации по общественным наукам РАН ранее выявили, что в учебниках стран ближнего зарубежья Россия представлена в качестве колониального государства. В частности, в Казахстане советскую власть критикуют за засухи, неурожаи и голод, а школьников учат, что Российская империя вела «военно-колониальную экспансию».