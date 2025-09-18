Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора
Сенатор Клишас: Путин предложил назначить генпрокурором Гуцана
Президент Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора России Александра Гуцана — полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Андрей Клишас.
«В соответствии с Регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения», — подчеркнул он.
По его словам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации о кандидатуре на заседании 24 сентября.
Ранее генпрокурора Игоря Краснова предложили назначить председателем Верховного суда. Его кандидатуру одобрила высшая квалификационная коллегия судей. Председатель ВККС Николай Тимошин уточнил, что решение было единогласным.
С 2007 по 2018 год Гуцан служил заместителем генерального прокурора при Юрии Чайке. В качестве государственного обвинителя Гуцан участвовал в длительном судебном разбирательстве по делу отставного капитана 1-го ранга Александра Никитина, которого подозревали в государственной измене.
В итоге суд полностью оправдал Никитина. В 2016 году по инициативе Гуцана прекратили громкое уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, которого обвиняли в нарушении правил безопасности, что, согласно версии следствия, привело к теракту в 2011 году.
С 2018 года Гуцан занимает пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, придя на смену Александру Беглову, который стал губернатором Санкт-Петербурга.
Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации I класса и почетное звание заслуженного юриста. В числе наград — ордена Почета и Дружбы.