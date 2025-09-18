Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора

Президент Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора России Александра Гуцана — полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Андрей Клишас.

«В соответствии с Регламентом палаты комитеты СФ на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения», — подчеркнул он.

По его словам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации о кандидатуре на заседании 24 сентября.

Ранее генпрокурора Игоря Краснова предложили назначить председателем Верховного суда. Его кандидатуру одобрила высшая квалификационная коллегия судей. Председатель ВККС Николай Тимошин уточнил, что решение было единогласным.