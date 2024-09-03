Путин предложил кандидатов на должность главы Кабардино-Балкарии

Владимир Путин предложил на должность главы Кабардино-Балкарии трех кандидатов. Речь идет о действующем руководителе республики Казбеке Кокове, депутате Алексее Войтове и о министре природных ресурсов и экологии региона Ильясе Шаваеве, сообщила пресс-служба парламента КБР.

В парламенте отметили, что президент внес кандидатов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Сейчас КБР возглавляет Казбек Коков, Алексей Войтов является депутатом и гендиректором ООО «Илар», а Ильяс Шаваев — министр природных ресурсов и экологии республики.

«Согласно конституции Кабардино-Балкарской Республики, глава Кабардино-Балкарской Республики избирается депутатами парламента Кабардино-Балкарской Республики», — добавили в пресс-службе.

В конце августа Владимир Путин посетил с рабочим визитом КБР. Там он побывал на местном агропредприятии и встретился с главой республики Казбеком Коковым.