Путин посетил садоводческое хозяйство в Кабардино-Балкарии

Президент Владимир Путин посетил садоводческое хозяйство в селе Герменчик в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Агропредприятие расположено в двух районах республики на общей площади около 200 гектаров и выращивает плодоовощную продукцию, в первую очередь яблоки. Кроме того, оно производит натуральную пастилу без сахара.

Сопровождают президента в поездке министр сельского хозяйства Оксана Лут, полпред в СКФО Юрий Чайка и глава республики Казбек Коков. На самом предприятии к ним присоединился его руководитель Рашид Тумов, который показал Путину продукцию.

В апреле президент призвал отдавать предпочтения в поддержке аграриям, которые работают с российскими, а не импортными материалами.