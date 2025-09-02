Путин предложил Фицо перекрыть поставки газа и электричества на Украину

На встрече в Пекине президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо способ заставить Киев уважать чужие интересы. Для этого необходимо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, отметил Путин. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе, напомнил российский лидер.

«Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — отметил Путин.

Премьер Словакии ответил, что намерен серьезно заняться вопросом атаки на нефтяные структуры на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые намечены на 5 сентября.

За август ВСУ трижды атаковали нефтепровод «Дружба», который является поставщиком ресурса в Венгрию и Словакию. Стало известно, что Украина готовит новый удар, об этом в своем выступлении проговорился «ручной журналист» украинского лидера.