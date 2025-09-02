Предположительно, Украина готовится к новому удару по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер в соцсети Facebook*.

Он обнародовал фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, по словам которого Украина захочет остановить работу нефтепровода «Дружба», если тот восстановят после атаки ВСУ.

«Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод „Дружба“. Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному „удару“», — подчеркнул Менцер.

По его словам, атаки наносят больше вреда Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют энергетическую безопасность и суверенитет европейских стран, добавил политик.

Ранее западные журналисты заявили, что Украина начала представлять опасность для европейских государств-соседей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.