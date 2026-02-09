В Московской области многодетные семьи получили бесплатные земельные участки

В течение 2025 года 1511 многодетных семей в 48 округах Московской области получили право собственности на бесплатные земельные участки. Участки предоставлены в общей долевой собственности членам каждой семьи.

«Предоставление бесплатных земельных участков является одной из важнейших форм помощи семьям, нацеленная на улучшение жилищных условий», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По итогам прошлого года 1511 семей получили землю, а всего с начала действия закона 39 046 многодетных стали обладателями участков.

Среди городских и муниципальных округов выделились лидеры, в которых предоставили в прошлом году наибольшее количество участков многодетным. Это Жуковский, где землей обеспечены 140 семей, в Домодедове — 135, в Электростали — 117, в Подольске — 110 и в Одинцове — 106 многодетных семей.

Продолжается формирование новых земельных участков для дальнейшего распределения среди нуждающихся семей. Уже сформировано 3252 участка, еще 2211 находятся в процессе.

Помимо права на получение бесплатного участка, многодетные семьи могут выбрать альтернативный вариант — единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Оформить заявку можно онлайн, через портал Министерства социального развития Московской области.