Путин позвонил вдове Бориса Ельцина в день его 95-летия

Российский лидер Владимир Путин позвонил вдове первого президента России Наине Ельциной в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

Традиционно российский лидер поддерживает связь с семьей Ельциных в памятные даты. Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал вклад Бориса Ельцина в новейшую историю страны.

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году и сыграл ключевую роль в прекращении существования СССР. Его президентство запомнилось «шоковой терапией», конфликтом с парламентом в 1993 году, дефолтом 1998 года и чеченскими кампаниями.

Несмотря на сложные реформы и периоды кризиса, он заложил основы новой российской государственности. Ельцин ушел в отставку 31 декабря 1999 года, передав полномочия Владимиру Путину.