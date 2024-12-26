Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнил мечту девочки из Воскресенска

Акция «Елка желаний» продолжается в Воскресенске. Накануне в ней поучаствовал депутат Государственной думы Никита Чаплин.
Народный избранник принял участие в акции во время поездки в Воскресенск. Он исполнил желание семилетней Ксюши. Девочка попросила у главного волшебника страны Деда Мороза тюбинг и подарки для ее четырех сестер.
«С большой радостью исполнили мечту многодетной семьи из Воскресенска. Совместно с главой администрации Алексеем Малкиным и директором филиала „ОХК „Уралхим“ Дмитрием Трушковым встретились с Ксюшей и ее мамой, чтобы поздравить с наступающими праздниками и вручить подарки. Особенная атмосфера волшебства царит в такие моменты: очень приятно видеть искреннюю детскую радость», — сказал Никита Чаплин.
Отметим, что эта акция благотворительная. Ее организовали активисты «Движения первых».
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